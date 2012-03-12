Жадан привезет в Киев «Оружие пролетариата»

Писатель Сергей ЖАДАН и харьковская ска-группа «Собаки в космосе» в среду, 14 марта, в Киеве презентуют новую программу под названием «Оружие пролетариата».

Об этом УНИАН сообщил сам С.ЖАДАН.

С.ЖАДАН и харьковская ска-группа «Собаки в космосе» работают вместе уже 5 лет. В 2008 году харьковчане выпустили свой первый совместный альбом - «Спортивный клуб армии». С того времени проект был презентован слушателям в разных городах Украины, а также в Польше, Германии, Австрии, Чехии и России. Летом прошлого года вышел новый сингл С.ЖАДАНА и «Собак» - «Радио Харьков». Именно с этого сингла и началась работа над новым диском, которая на сегодняшний день приобретает свое логическое завершение.

Как сообщил писатель, 14 марта в 20.00 можно будет услышать новую программу СЖ и СВК в полном объеме.

Со времени работы над первым альбомом звучание проекта претерпело существенные изменения. От лирических баллад и сатирических композиций коллектив перешел к более жесткому, более динамическому звуку и остросоциальную лирику. Сегодня музыканты играют социальный диско, соединяя жесткое гитарное звучание с идеологической составляющей марксизма, а героями новых песен СЖ и СВК являются всеми узнаваемые персонажи - работники Администрации Президента, депутаты Верховной Рады, представители среднего и малого бизнеса, клерки областных, районных и поселковых советов. В целом же проект и в дальнейшем исполняет жизнеутверждающую музыку для протестного электората.

Презентация состоится в книжной кофейне «Бабуин» (ул. Симона Петлюры, 10 (бывшая ул. Коминтерна).