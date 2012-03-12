Глава УГКЦ: нардепы толкают Родину к межконфессиональному противостоянию

Украинская греко-католическая церковь просит председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и народных депутатов снять с рассмотрения законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)».

Об этом говорится в письме предстоятеля УГКЦ Святослава ШЕВЧУКА, текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН.

Глава УГКЦ отмечает в письме, что данный законопроект вызвал большую обеспокоенность “среди верующих нашей церкви, поскольку эти святыни украинского народа, которые на протяжении разных периодов своей истории принадлежали разным конфессиям когда-то единой киевской церкви, сегодня планируется передать в собственность только одной из этих четырех конфессий, а именно – Украинской православной церкви”.

“Такой способ ответа на европейские рекомендации по реституции церковного имущества является искажением сути реституции, которая предусматривает комплексное решение имущественных проблем ради исправления материального ущерба, нанесенного церкви режимом, который боролся с Богом”, – убежден С.ШЕВЧУК.

Кроме этого, говорится в письме, передача духовных святынь украинского народа “конкретным общинам только одной конфессии несет в себе явную угрозу межконфессиональному миру и согласию, который установился в нашем государстве в последние годы”.

“Понимают ли авторы этого законопроекта, что своей инициативой они вновь толкают нашу Родину в водоворот межконфессионального (а в данном случае - еще и межнационального) противостояния с непредсказуемыми последствиями?!”, - спрашивает глава УГКЦ.

“Считаем, что вопросы реституции церковной собственности должны рассматриваться комплексно, прозрачно, всесторонне и беспристрастно на базе Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который представляет 18 конфессиональных направлений и более 95% верующих Украины”, - отмечает предстоятель УГКЦ.

Как сообщалось, группа народных депутатов из фракций большинства 12 января зарегистрировала в парламенте законопроект № 9690 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)».

Законопроект предусматривает передачу объектов культурного наследия национального значения в бесплатное пользование или в собственность религиозных организаций. Документом предлагается правительству «в трехмесячный срок решить вопрос относительно передачи объектов, расположенных в Кременецком районе, Свято-Богоявленскому женскому монастырю Тернопольской епархии и Почаевской Свято-Успенской Лавре Украинской православной церкви, а объектов, расположенных в городе Киеве, – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужскому монастырю) Украинской православной церкви без права отчуждения».

Законопроект содержит перечень на 10 страницах памятников архитекторы и культуры, размещенных на территории Почаевской Лавры и Киево-Печерской Лавры, которые предлагается исключить из списка памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации.