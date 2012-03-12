Попов готовит День Киева без окраин

Киев готовится встретить свое 1530-летие, а в Киевской городской государственной администрации формируют программу празднования.

Как отмечается в сообщении пресс-службы КГГА, А.ПОПОВ поручил всем подразделам, задействованным в подготовке Дня Киева, особое внимание уделить, как многообразию праздничных программных мероприятий, так и благоустройству.

«У нас осталось не так много времени для подготовки. К 1530-летию Киева мы готовимся комплексно – в этом деле нет пустяков. Свой День рождения город должен встретить в надлежащем состоянии, поэтому подготовка будет включать все вопросы – от благоустройства и проектов, связанных с развитием городской инфраструктуры, до мельчайших организационных моментов праздничных мероприятий. 1530-летие должно стать незабываемым праздником», – подчеркнул председатель КГГА.

Как сообщил профильный заместитель главы КГГА Леонид НОВОХАТЬКО, в Киеве уже утверждена предварительная программа мероприятий по празднованию 1530-летия города

"Предварительная программа празднования Дня Киева и Дня столицы состоит из нескольких разделов. Только художественная часть уже содержит 42 события городского уровня и более 300 районных мероприятий. В этом году мы проведем праздник для всего города – города без окраин», – отметил Л.НОВОХАТЬКО.

По его словам, некоторые проекты программы стартовали еще в марте. Так, на протяжении марта-мая накануне юбилея в каждом районе пройдут творческие отчеты, во время которых художественные коллективы и отдельные исполнители продемонстрируют свои таланты. Победители отчетов примут участие в первом фестивале искусств «Твои таланты, Киев!», который состоится 20 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Здесь будет представлено академическое, традиционное народное и современное искусство столицы.

По поручению председателя КГГА Александра ПОПОВА, празднование годовщины будет состоять из ряда разножанровых интересных мероприятий. Программа будет насыщенна новыми творческими проектами, культурно-художественными мероприятиями и разнообразными праздничными акциями.

Так, впервые в столице накануне праздника при участии известных оперных исполнителей пройдет гала-концерт звезд классической музыки. Организаторы планируют провести мероприятие на Михайловской площади. Ожидается, что после завершения гала-концерта на Софийской площади состоится проекционное 3D-шоу «Новое обличие древней столицы», во время которого со зданиями на площади будут происходить виртуальные превращения.

На Оболонской набережной состоится молодежная концертная программа и шоу фейерверков с лазерными спецэффектами.

Как сообщил Л.НОВОХАТЬКО, при подготовке праздничных мероприятий акцент был сделан на крупных художественных проектах. Впервые городская власть поддержала международный художественный фестиваль «Молодежные Дельфийские игры: международная встреча столиц стран - участниц СНГ и Европы». В фестивале будут принимать участие представители из более чем 14 стран Европы.

Еще один новый проект – международный фестиваль искусств «Андреевский спуск. Улица игр. Игры на улице» будет презентовать Киев как столицу высокой европейской культуры, популяризуя культурно-художественные традиции улицы, творческий потенциал художников. Фестиваль представит разные виды искусства: театр, музыку, изобразительное искусство, танец, кино и пр. Мероприятия будут проходить в помещениях галерей, театров, музеев и на открытых площадках Андреевского спуска (до 20 площадок).

«В этом году мы удивим киевлян открытием арт-галереи под новым Гаванским мостом на улице Набережно-Крещатицкой в Подольском районе. Галерея будет разделена на определенные секторы, где разместятся фотостудия, скульптурные инсталляции, выставки художественных работ (разделенные на жанры и темы), граффити и пр.», – сказал Л.НОВОХАТЬКО.

Он добавил, что галерея будет обустроена за счет спонсорских средств, а вход для посетителей будет свободным.

Киевская городская галерея искусств «Лавра» представит новый проект – фотовыставку «Новый взгляд на Киев», которая подарит возможность фотографам со всей Украины представить свое виденье Киева.

В программу вошел и фольклорно-художественный праздник на склонах Днепра, во время которого на Певческом поле Печерского ландшафтного парка на протяжении двух дней будут представлены национальные культура и традиции: выставки народного декоративно-прикладного искусства, концертные программы, мастер-классы по народным ремеслам, угощение гостей блюдами украинской кухни и кухни народов мира, проведение разнообразных конкурсов, детских развлечений и забав. В рамках мероприятия состоится фестиваль хорового искусства «Песня над Днепром».

Киевская городская галерея искусств «Лавра» в очередной раз во время проведения фестиваля городской культуры «I Love Kiev» представит самые актуальные формы современного искусства, поддерживая молодых художников, дизайнеров и музыкантов.

Во время общегородских мероприятий, посвященных Дню Киева, большое внимание будет уделено детской аудитории. Среди них – конкурс юных поэтов, церемония награждения победителей городского конкурса среди старшеклассников «Киев – город мой, мне в нем жить, мне его создавать», конкурс «Киевский вальс» и открытый фестиваль воздушных змеев.

Предусмотрен ряд спортивных мероприятий. Так, киевлян и гостей города ожидают традиционный легкоатлетический пробег «Под каштанами», международные соревнования по велоспорту на шоссе, чемпионат города по роликовому спорту, открытый кубок по воздухоплавательному спорту и другие.

Во всех районах города состоятся разнообразные культурно-массовые и творческие мероприятия: театрализованные праздники при участии мастеров искусств и художественных коллективов, творческих союзов, народных мастеров, воспитанников детских творческих студий и заведений эстетичного воспитания, заведений образования и подростковых клубов районов; молодежные праздничные и благотворительные акции, концертно-художественные программы.