В Украину приплыли первые два электропоезда Hyundai

Первые два состава межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem прибыли в Одесский морской торговый порт.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на заместителя генерального директора Леонида ЛОБОЙКО, в настоящее время поезда проходят необходимые таможенные процедуры, после чего начнется выгрузка техники.

Выгрузка поездов планируется в течение двух-трех дней. Затем электропоезда будут доставлены в мотор-вагонное депо "Одесса-Застава-1", где пройдет их подготовка к транспортировке на Южную железную дорогу до станции Харьков.

По словам Л. ЛОБОЙКО, уже отгружены третий и четвертый составы межрегиональных электропоездов. Они прибудут в Украину морем в середине апреля.

Пятый и шестой составы прибудут в Украину в первой декаде мая.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов США) будет осуществляться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.