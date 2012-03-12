Возле Житомира будет заложен дендропарк

Этой весной вблизи Житомира будет заложен дендропарк.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В дендропарке в Житомирском районе высадят, в частности, редкие породы деревьев - такие как лиственница, метасеквойя и т. п. К участию в посадке пригласят выдающихся людей Житомирской области.

Кроме того, в лесничестве области будут созданы 75 аллей декоративных пород деревьев.

Все эти мероприятия пройдут в рамках 75-летия Житомирской области, которое будет отмечаться осенью этого года.

По данным пресс-службы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, сейчас у житомирских лесоводов горячая пора сбора шишек. С января по март собирают семена сосны, ели и лиственницы. В прошлом году гослесхозы области заготовили почти 2 тонны семян хвойных деревьев, больше всего из сосны - свыше полутора тысячи килограммов. Сейчас почти 50 тонн желудей, 245 кг семян ясеня, 108 кг семян липы, 234 кг клена, 981 кг ореха черного ожидают весны в хранилищах лесохозяйственных предприятий области.