Украинцев учат, как осложнить жизнь чиновникам-коррупционерам

Уже несколько лет любой украинец, не прибегая к бунту и революциям, может усложнить жизнь украинским чиновникам-коррупционерам, стимулируя политическую волю Запада применять к ним санкции и блокировать их зарубежные счета, пишет юрист Дарья Каленюк в статье в издании ZN.UA.

Так, едва ли не главное требование FATF (межправительственной организации, устанавливающей мировые стандарты противодействия отмыванию денег) следующее: банки должны знать, кто является конечным распорядителем денег фирмы-клиента.

В ЕС и США стандарты FATF закреплены законодательно. В случае если оказывается, что конечный собственник прячется за классической «матрешкой», то банк имеет право вместо проведения длительного исследования, «кто кого учредил», обрубить все концы.

Особое внимание уделяется «политическим деятелям» - так называемым ПЭПам (от англ. PEP — politically exposed persons, то есть политически увязанные персоны). К ним среди прочего относятся:

— главы государств, главы правительств, министерств и заместители или помощники министров;

— члены парламента;

— члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшей апелляции, за исключением особых случаев;

— члены аудиторских судов или правления центральных банков;

— послы, посланники и высший офицерский состав вооруженных сил;

— члены административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий и пр.

В частности в США правительство имеет право конфисковать состояния неамериканских граждан на счетах в иностранных банках, если правоохранительные органы Штатов, исходя из публичной информации других стран, решат трактовать перевод денег (долларов США) как завершение коррупционной аферы.

Американские банки обычно пользуются публично доступными источниками, которые содержат информацию о ПЭПах, — публикациями в известных СМИ и коммерческими базами данных.

Правда, в таких базах очень редко встречается информация о публично доступных украинских журналистских расследованиях. Очевидно, разоблачение фактов политической коррупции в Украине на английском языке значительно помогло бы как американским банкам, так и банкам ЕС, а также правоохранительным органам этих юрисдикций исполнить свои обязанности согласно стандартам FATF.

Как отмечает юрист Дарья Каленюк, гражданское общество Украины может попробовать стимулировать политическую волю Запада другими методами, не прибегая к бунту и революциям.

«Во-первых, нужно четко визуализировать связи между политической коррупцией Украины и финансовыми учреждениями США и ЕС. Для этого можно создать полную базу данных украинских ПЭПов, которая должна быть доступна на английском языке. В эту базу данных следует включить сеть фиктивных фирм, офшорных корпораций и номинальных директоров, услугами которых пользуются украинские ПЭПы. Автоматически эта база данных станет обязательной для использования финансовыми учреждениями стран ЕС и США согласно их законодательству.

Во-вторых, необходимо вслух говорить о связи между политической коррупцией в Украине и финансовой системой стран Запада. Любой форум по евроатлантической интеграции Украины не должен проходить без мессиджа, что состояния украинских политических деятелей уже и так хорошо интегрированы в финансовую систему стран ЕС.

В ответ на требование ЕС к Украине преодолеть коррупцию общество должно заставить ЕС в полной мере запустить стандарты FATF и перекрыть каналы отмывания денег для клептократов из Украины.

В-третьих, нужно помочь украинским журналистам публиковать на английском языке высококачественные скандальные расследования фактов коррупции и отмывания денег высшими политическими деятелями Украины. Подобные публикации в Wall Street Journal, New York Times, Euronews и других мировых медиа будут стимулировать правоохранительные органы США и стран ЕС применять стандарты FATF.

Учитывая, что в Украине правоохранительная и судебная системы парализованы коррупцией, то, очевидно, нам проще заставить работать антикоррупционные стандарты в странах ЕС и в США. Запустив этот механизм, можно перекрыть каналы отмывания и утаивания доходов от политической коррупционной деятельности, ведь стимул воровать теряется, когда украденное нельзя спрятать», — пишет она.