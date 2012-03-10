20-летний парень битой убил двух пенсионеров ради нескольких тысяч

14:31, 10 марта 2012
Общество
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В Одесской области задержан 20-летний ранее судимый мужчина, которой ради 2,5 тис .грн. убил пожилых супругов. 

В Одесской области задержан 20-летний ранее судимый мужчина, которой ради 2,5 тис .грн. убил пожилых супругов.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, злоумышленник ворвался в сельский дом пенсионеров, убил их битой и, похитив деньги и некоторые вещи, поехал в областной центр, где и был задержан работниками уголовного розыска.

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