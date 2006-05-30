Mittal Steel будет добиваться контроля над Arcelor

Несмотря на планы Arcelor по слиянию с ОАО "Северсталь" Mittal Steel будет продолжать добиваться приобретения 51% акций Arcelor и полного контроля над компанией, передает Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря Mittal Steel. Официальное заявление компании на этот счет ожидается позднее.

В то же время ранее было обнародовано заявление руководителя европейского подразделения Mittal Steel Роланда Баана, который сообщил, что компанию может удовлетворить неконтрольный пакет акций в объединенной компании "Arcelor-Северсталь". "Нас вполне удовлетворит, если в конце сделки мы будем контролировать 40% акций объединенной компании "Arcelor-Севресталь", - цитирует заявление Р.Баана Associated Press со ссылкой на германские СМИ. Представитель компании также заявил, что в этом случае "Mittal и Алексей Мордашов станут двумя крупнейшими держателями акций", и добавил: "Имея более 20% акций, мы сможем в любой момент инициировать собрание акционеров".

Р.Баан также обвинил менеджмент Arcelor в преследовании своих эгоистических интересов в ущерб интересам акционеров, заявил, что Mittal Steel постарается донести свое предложение до всех акционеров Arcelor, и выразил надежду на то, что они согласятся продать свои акции по цене 37 евро за акцию.

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