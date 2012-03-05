Женщина пыталась продать радиодетали с оборонного завода

В Харькове работники милиции задержали женщину, которая пыталась продать изделия, которые используются в оборонной промышленности и содержат ртуть и платину.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Работники милиции установили, что в радиодеталях, похищенных с радиозавода «Протон» в конце 2011 года, содержатся около 2 кг ртути и 40 граммов платины. Детали изъяты и переданы на завод «Протон».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного лица.