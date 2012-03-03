В «копанке», где произошел обвал, продолжаются работы

В Донецкой области в «копанке», где 1 марта произошел обвал и были застигнуты люди, в настоящее время продолжаются работы по разгазированию горной выработки, чтобы привести рудничную атмосферу в соответстветствие с санитарными нормами.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что сейчас наблюдается положительная динамика снижения концентрации опасных газов в выработке, но по-прежнему уровень содержания угарного газа и метана под землей остается превышенным (0,00065 при норме 0,00017) и опасным для жизни, что не позволяет горноспасателям производить работы.

После приведения показателей рудничной атмосферы к нормам, предусмотренным правилами безопасности, подразделения горноспасателей начнут поисковые работы непосредственно в выработке.

По информации первого заместителя по научной работе НИИ горного дела (НИИ ГД «Респиратор») Петра ПАШКОВСКОГО, озвученной сегодня на заседании технического совета по ликвидации аварийной ситуации в г.Енакиево, данные аварийно-спасательные работы осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов.

Анализ динамики проб рудничной атмосферы может свидетельствовать о горении метана в выработке. Ускорение событий и необоснованный риск недопустим, в связи с чем работы по ликвидации аварии необходимо проводить поэтапно и согласно плана мероприятий по разгазированию, заверил А. ПАШКОВСКИЙ.

В сообщении подчеркнули, что эта ситуация осложнена тем, что добыча угля вблизи Каютино производилась нелегально, соответственно, информация о происшествии не могла поступить оперативно, нет соответствующих технических условий для проведения работ в выработке.

Донецкой облгосадминистрацией и исполнительным комитетом Енакиевского городского совета неоднократно проводилась разъяснительная работа среди местного населения о криминальной и административной ответственности за нелегальную добычу угля. Также постоянно ведутся разъяснения и делаются предупреждения о возможности смертельного травматизма в связи с проведением работ по несанкционированной добыче угля, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2012 года в 12:10 в Енакиевский горотдел милиции поступила информация от представителей местной газеты о том, что вблизи посёлка Коютино г.Углегорска произошёл обвал в «копанке».

Со слов родственников людей, работавших в данной «копанке», на момент обвала в ней якобы находились 5 человек.

На место происшествия выехали милиция, представители МЧС и горноспасатели.

По информации горноспасателей, аварийные работы крайне затруднены тем, что выработки сильно загазированы и никак не оборудованы

По данному факту Енакиевским ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 240 УК Украины «Нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее гибель людей».

В рамках проведения оперативно-следственных мероприятий уже задержан один из организаторов незаконной шахты – 36-летний местный житель. Второй организатор якобы находится под завалом.