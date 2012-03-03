В Польше призывают Украину прекратить убивать собак к Евро-2012

Несколько десятков человек в субботу пикетировали посольство Украины в Варшаве, призывая украинские власти прекратить убийства беспризорных собак, которые, по данным организаторов акции, имеют массовый характер в рамках подготовки к Евро 2012.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, участники мероприятия, среди которых были преимущественно молодежь и среднего возраста люди, свыше часа скандировали лозунги "позор", "убийцы", "варвары", держа плакаты с надписями на английском языке "Позор Украине", "Остановите жестокость", "Евро 2012 - собачий холокост" с фотографиями убитых животных, в частности, с подписью "Евро по-украински" и мяч с символикой нынешнего чемпионата, зарисованный красной краской.

«Польша является адвокатом Украины в Европейском союзе, а мы должны сказать, что не хотим такой Украины в ЕС», - заявила одна из участниц митинга.

Организаторы мероприятия раздавали прохожим листовки, в которых описаны жестокие методы убийства бездомных животных в Украине.

«Украина избрала путь ускоренной ликвидации животных - неэтичным, ужасным, а также неэффективным в перспективе методом», - написано в листовке.

Представитель варшавского отдела Ассоциации защиты животных Моника НОВИЦКА заявила корреспонденту агентства, что по ее оценкам, количество бездомных собак в каждом большом городе в Украине после начала их массового истребления уменьшилась из 15-20 тысяч до 2-3 тысяч.

«Еще три-четыре года тому назад во время визита в Украину я могла насчитать на улицах, например, Киева 100-150 собак. Во время моего последнего визита в октябре я встретила 3 собаки», - сказала она.

М.НОВИЦКА назвала самой главной проблемой Украины с бездомными собаками их активное размножение из-за того, что никто годами не занимался стерилизацией животных.

«Не проблема накормить собак, их кормят частные лица (...) Я была даже возмущена, как ваш бездомный пес в Киеве не съел нашу польскую колбасу, которую специально везли из Польши и которую наш бездомный пес точно бы съел с большим удовольствием», - отметила она.

Собеседник агентства сообщила, что создание приюта для около 200 собак в Польше стоит приблизительно 250 тысяч долларов, а его ежемесячное содержание обойдется около 10 тысяч долларов.

По ее данным, около 90% бездомных собак в Польше находятся в специальных приютах в то время, как в Украине столько же - на улицах городов.

К участникам акции вышла представитель посольства, которая зачитала заявление о том, какие меры принимает Украина для решения проблем бездомных животных.