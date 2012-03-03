14-летнего насильника принудительно будут лечить

В Донецкой области решением Краматорского городского суда 14-летнему насильнику малолетних детей назначено принудительное лечение в медицинском учреждении закрытого типа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Краматорского городского отдела милиции со ссылкой на старшего следователя Олега КРАВЧЕНКО.

По его словам, события происходили летом прошлого года, потерпевшими по уголовному делу являются мальчики, двум из которых исполнилось по семь лет, а еще двум – всего по четыре года.

«Дети живут в одном из краматорских поселков, воспитываются в благополучных семьях и хорошо знакомы со своим обидчиком, - рассказал следователь. - Подростку, который совершал сексуальное насилие над ними, 14 лет и он с детства страдает психическим заболеванием, из-за чего никогда не посещал школу, а обучался на дому».

Информация о том, что дети стали жертвами сексуального насильника, поступила в милицию от их родителей, которые стали замечать перемены в настроении сыновей и попытались их разговорить.

О.КРАВЧЕНКО отметил, что для расследования этого дела была создана следственная группа, и сотрудники милиции в присутствии родителей потерпевших, педагогов, детского психолога общались с жертвами насилия и другими подростками, и выяснили, что этот подросток неоднократно с малышами ходил гулять в лесопосадку и на поле.

Сам насильник показаний не дал, однако ряд свидетельств и экспертиз подтвердили его причастность к сексуальному насилию над малолетними детьми. «По версии следствия, при помощи угроз, а нередко и кулаков, он несколько раз вступал с ними в половую связь в лесопосадке и в поле», - сказал следователь.

Он сообщил, что уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.153 УК (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего). Санкция данной статьи – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Для определения степени вменяемости подозреваемому была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению СПЭК, он признан невменяемым.