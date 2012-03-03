Дунай может выйти из берегов: на Одещине готовятся к эвакуации

В Одесской области готовятся к наводнению и эвакуации из дельты Дуная до 15 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня пресс-служба Одесской облгосадминистрации сообщила, что с учетом резкого повышения уровня воды в Дунае, что вызывает опасения подтопления некоторых территорий в дельте Дуная, ОГА реанимировала разработанный в 2010 году план эвакуации 15 тысяч населения.

«Мы примерно рассчитали количество людей, проживающих на территориях, которые в случае чрезвычайных ситуаций могут подвергнуться подтоплению, разработали детальный план эвакуации, который подразумевает полный расчет сил, средств, транспорта, поименный список людей, живущих в зонах потенциального затопления», - цитирует пресс-служба заместителя главы облгосадминистрации Александра МАЛИНА.

По его словам, сейчас «определяются места, куда возможно будут эвакуированы жители этих районов. Уже закреплены социальные работники, а также работники сферы здравоохранения и образования по соответствующим контингентам». Причем готовность соответствующих служб к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций, по сравнению с 2010 годом, значительно выше, считает А.МАЛИН.

Он констатировал, что удалось укрепить «дамбу и шлюзы в дельте Дуная по сравнению с 2010 годом, когда за счет средств резервного фонда удалось реализовать целый ряд мероприятий: реконструировать 4 шлюза и несколько десятков километров дунайской дамбы».

А.МАЛИН выразил уверенность, что в случае паводка будет успешно обеспечена своевременная эвакуация до 15 тысяч жителей низинных территорий в дельте Дуная.