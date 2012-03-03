Завтра в Украине - до 18° мороза

Завтра в Украине ожидается небольшой снег и холодная погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 4 марта будет облачно с прояснениями. В восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой снег; температура ночью 8-13° мороза, в Луганской области до 18°, днем 0-5° мороза. На остальной территории небольшой снег и мокрый снег, в Крыму умеренные осадки и местами налипание мокрого снега, лишь на Закарпатье без существенных осадков; температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье, юга Одесской области и в Крыму 3-8° тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с, на юге, а ночью и на западе отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В столице облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.