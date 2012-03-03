В трех районах Киева сняли карантин по бешенству

В трех районах Киева сняты карантинные ограничения относительно бешенства, введенные в декабре прошлого года из-за зафиксированных случаев заболевания животных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом объявили в столичной администрации во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии во главе с первым заместителем председателя КГГА Александром МАЗУРЧАКОМ.

Как отмечалось на заседании, новые случаи заболевания бешенством в Подольском, Оболонском и Днепровском районах столицы не установлены. Соответствующие мероприятия по ликвидации бешенства и предотвращению распространения болезни выполнены в полной мере, поэтому карантинные ограничения в указанных районах сняты.

«Благодаря согласованной работе и четким действиям профильных служб города в сжатые сроки нам удалось ликвидировать угрозу в Киеве и не допустить распространения заболевания бешенством. Противоэпизоотическая комиссия руководствовалась действующим законодательством», – подчеркнул А.МАЗУРЧАК.

По словам и.о. начальника Главного управления ветеринарной медицины в Киеве Наталии КУРЯТЫ, на территориях трех районов произведена вынужденная дезинфекция мест, где находились больные животные. Кроме того, проведены подворные обходы частного сектора и территорий жилищных организаций с проведением профилактических прививок животным.

С начала введения карантинных ограничений специалисты ветеринарной медицины проводили беседы с владельцами животных относительно прививки против бешенства и размещали объявления об адресах государственных и частных клиник ветмедицины, где можно бесплатно сделать соответствующую прививку.

Против бешенства привиты 614 котов и 1 тыс. 185 собак в Подольском районе, 351 кот и 1 тыс. 245 собак в Оболонском районе и 154 кота и 1 тыс. 97 собак в Днепровском районе города.

Вместе с тем, 16 февраля в Голосеевском районе зарегистрирован случай заболевания собаки бешенством. Животное было бездомным, однако на протяжении последних трех месяцев оно содержалось на территории гаражно-строительного кооператива «Одесский» по адресу ул. Глушкова, 40. Поэтому противоэпизоотическая комиссия ввела карантинные ограничения и утвердила план мероприятий по ликвидации бешенства. В частности, владельцам рекомендовано удерживать собак и котов изолировано и провести профилактические прививки животных против бешенства. В Голосеевском районе запрещено проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак.

Профильным управлениям поручено помогать специалистам ветеринарной медицины в организации и проведении профилактических прививок животных против бешенства и контролировать обеспечение лечебно-профилактических учреждений достаточным количеством иммунобиологических препаратов для оказания антирабической помощи населению.

Бешенство – острая болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиэнцефаломиелита и, при отсутствии своевременного лечения, может иметь летальный исход.

Сегодня бешенство регистрируется более чем в 100 странах мира, в том числе и в Украине. Основным источником вируса бешенства являются дикие плотоядные животные (лиса, енотовидная собака, волк), а также бродячие коты и собаки и даже домашние животные.