Британию на Евровидении представит 75-летний Энгельберт Хампердинк

Звезда 60-х и 70-х годов Енгельхарт Хампердинк будет представлять Великобританию на нынешнем Евровидении в Баку. Об этом сообщает BBC Украина

Певец, которого называют "королем романтики", говорит, что для него это - "большая честь".

Господин Хампердинк является старейшим по возрасту участником Евровидения. Если он выиграет, это станет первым британским триумфом на этом конкурсе за последние 15 лет.

В последний раз первое место на Евровидении Великобритания получала в 1997 году, когда там выиграла группа "Katrina and the Waves".

Песню британский певец будет записывать в Лондоне, Лос-Анджелесе и Нэшвилле. Ее напишут лауреат Грэмми Мартин Терефе и Саша Скарбек, один из со-авторов песни Джеймса Бланта "You` re Beautiful".

За свою 45-летнюю карьеру Енгельхарт Хампердинк продал около 150 миллионов пластинок. Он также известен тем, что в 1967 году сумел выбить Битлз с верхушки хит-парада.

В его активе - четыре номинации на Грэмми и один Золотой глобус. Он также является единственным артистом, который имеет звезду на Аллее славы в Голливуде и в Лас-Вегасе.

Господин Хампердинк родился в Индии, его настоящее имя - Арнольд Дорсей.

Евровидение в Баку состоится 26 мая, но уже вызвало большой ажиотаж в Азербайджане. Нарушение прав человека в этой стране также теперь привлекает больше внимания.

Например, правозащитная организация Amnesty International надеется, что участие Енгельхарта Хампердинка в конкурсе привлечет внимание к проблеме политических заключенных в Азербайджане.

"Енгельхарт Хампердинк известный своей песней "Пожалуйста, освободи меня". А на улицах Азербайджана протестующие в это воскресенье рискуют быть арестованными только потому, что вышли выразить несогласие с действиями власти", - заявил один из директоров правозащитной организации Тим Хэнкок.

Зато, власть Азербайджана доказывает, что в стране нет ограничений на свободу слова и работает оппозиционная пресса.

От Украины на Евровидении будет участвовать певица Гайтана.