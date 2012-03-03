Украина выплатила МВФ 575 млн. долл.

Украина в феврале выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 575 млн. долл. Об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины (НБУ) Елена ЩЕРБАКОВА, сообщается на сайте регулятора.

“С февраля месяца мы начали выплаты по первому траншу stand-by суммы основного долга порядка 575 млн. долл. Мы выплатили вовремя, в срок. Никаких претензий со стороны МВФ мы не получали”, - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

Говоря о ситуации на валютном рынке в целом, как на межбанковском, так и на наличном, она назвала ее спокойной. По словам Е.ЩЕРБАКОЙ, межбанковский рынок работает в нормальном режиме, спрос и предложение находятся в пределах сбалансированности, а НБУ не проводит интервенций.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года Украина получила первый транш в размере 4,5 млрд. долл. кредита МВФ по программе stand-by на общую сумму 16,4 млрд. долл.