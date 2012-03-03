5 приоритетов европейской экономики

Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) поддержал 5 приоритетов в экономике на 2012 год, предложенных Еврокомиссией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в принятом заключении Европейского Совета.

Согласно документу, приоритетами экономической политики на 2012 год определены:

- продолжение фискальной консолидации,

- возобновление нормального кредитования экономики,

- содействие росту и конкуренции,

- борьба с безработицей и социальными последствиями кризиса,

- модернизация государственного управления.

В заключении отмечается, что дальнейшие усилия нужно приложить как на национальном, так и на европейском уровнях.

Так, Европейский Совет заявил о необходимости соблюдение всеми странами - членами Европейского Союза заявленных целей в фискальной политике, а также пересмотра налоговой политики, чтобы сделать ее более эффективной, с меньшим количеством исключений и более широкой налоговой базой.

Кроме того, лидеры ЕС высказались за дополнительные действия с целью достижения уровня занятости в 75% до 2020 года, прежде всего, такие меры должны касаться увеличения занятости среди молодежи.

На европейском уровне Европейский Совет считает важным продолжить работу по завершению формирования единого рынка ЕС, содействие более ресурсно-эффективной, более “зеленой” (экологической – УНИАН) и более конкурентной экономике.

Кроме того, Европейский Совет отметил необходимость содействовать развитию науки и исследований.