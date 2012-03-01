Попов осмотрел новые троллейбусы, которые через неделю выйдут на линии
Украинского производства
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов осмотрел новые троллейбусы, которые уже через неделю будут курсировать по городу. Особое внимание глава КГГА обратил на комфортность салонов и модернизированную систему управления транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Это первые троллейбусы, которые мы получаем в этом году. Приятно, что их поставляет нам именно украинский товаропроизводитель, продукция которого соответствует мировому стандарту качества. Водители, которые уже имели возможность протестировать новую технику, уверяют - она комфортная и надежная в использовании. Я уверен, что она понравится и киевлянам. В этом году мы планируем вывести на линию более 250 троллейбусов. Практически ежемесячно будем получать и новые автобусы и троллейбусы. Всего, до начала Чемпионата Европы по футболу, мы планируем выпустить на линии до 400 единиц нового подвижного состава», - сказал Александр Попов.
Так, вскоре киевляне увидят на линиях новые троллейбусы. Обслуживать пассажиров будут два типа машин - емкостью 105 и 184 мест. Обе модели имеют пандусы для заезда колясок и систему наклона кузова, что делает их доступными для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, они оснащены улучшенной системой вентиляции, а новая система управления троллейбусами позволяет экономить электроэнергию почти вдвое - до 45%.
Глава КГГА отметил, что замена старых троллейбусов на «энергосберегающие» позволит еще долгое время удерживать на существующем уровне тариф на проезд в общественном транспорте.Он добавил, что расширение парка подвижного состава общественного транспорта позволит городу не только улучшить качество пассажирских перевозок, но и обеспечить в полной мере реализацию права льготных категорий на бесплатный проезд.
Напомним, что коммунальное предприятие «Киевпастранс» является единственным перевозчиком, который на 100% выполняет Законы Украины «Об автомобильном транспорте» и «О городском электрическом транспорте», обеспечивая перевозку льготных категорий пассажиров, которых в Киеве проживает более 800 тысяч. Ежедневно на линию выходит до 800 автобусов, свыше 350 троллейбусов и 194 трамваев (из которых 87 односложных, 97 двусложных трамваев, 10 трехсекционных поездов).
В 2011 году предприятием перевезено более 410 млн. пассажиров только в обычном режиме движения, из которых 271 млн. - льготники.