На склонах Днепра возле вертолетной площадки отгрохают еще два дома?

В Киеве на склонах Днепра вдоль Парковой аллеи между стадионом «Динамо» и будущей вертолетной площадкой планируется строительство двух шестиэтажных жилых домов, сообщил член Градостроительного совета Киева, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, он сказал: «Я лично видел эти два «пятна» в плане работ по созданию пешеходной зоны на склонах вдоль Днепра. Эти дома не входят в этот план работ, но они были обозначены как такие, что имеют разрешения на строительство».

А.БРИГИНЕЦ отметил, что территория Днепровских склонов вдоль Парковой аллеи относится к особо ценным землям – землям историко-культурного назначения, поскольку находится на территории памятника истории и ландшафта местного значения «Исторический ландшафт киевских гор и долины реки Днепр» (приказ Минкульта от 3 февраля 2010 года № 58/0/16-10), а следовательно, эта территория не подлежит застройке.

Поэтому А.БРИГИНЕЦ обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с требованием предоставить информацию: когда, кому и на каких основаниях были выделены земельные участки для строительства двух шестиэтажных домов на Парковой аллее, и были ли согласованы эти проекты строительства.

Также депутат Киевсовета обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления земельных участков и выдачи разрешений на это строительство.

«Мало того, что вопреки законодательству был выделен земельный участок для строительства вертолетной площадки, что разрушило целостность панорамы вдоль Днепра, чем обеспокоен даже Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь, если рядом с ним появятся еще и два дома, склоны потеряют всяческую историческую и экологическую ценность. Их просто не станет», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Он напомнил, что земельный участок для строительства вертолетной площадки был выделен 28 декабря 2010 года решением Киевсовета о передаче земельного участка площадью 2,18 га ООО «Амадеус КО» для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.