На борту «Коста Аллегра», который горел возле Сейшел, - одна украинка

Среди членов экипажа лайнера «Коста Аллегра», на борту которого вблизи Сейшельских островов произошел пожар, есть одна гражданка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Буквально несколько минут назад мы получили информацию из Италии, что среди членов экипажа есть гражданка Украины», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, МИД Украины дало поручение посольствам Украины в Италии, Эфиопии и Южно-Африканской Республике, которые отвечают за этот регион, проверять информацию о наличии граждан Украины на борту судна.

«По состоянием на вчерашний и сегодняшний день можем констатировать, что граждан Украины среди пассажиров «Коста Аллегра» нет», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, по свидетельству работодателя и судовладельца, ни один член экипажа или пассажир этого судна в результате пожара, возникшего в машинном отделении, не пострадал.

Он отметил, что МИД продолжает отслеживать эту ситуацию.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что лайнер принадлежит тому же судовладельцу, что и «Коста Конкордия», затонувшая вблизи итальянских берегов.