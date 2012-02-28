Азаров: социальная помощь не должна унижать людей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что социальная помощь, которая выплачивается гражданам, должна быть адресной.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров.

Глава правительства выразил убеждение в том, что нужно находить все возможности для осовременивания размеров социальной помощи, в частности для ее увеличения. По его словам, помощь, которую получают граждане от государства, должна быть не формальной, а реальной. Так, Н.АЗАРОВ подверг критике, например, неизменный с 90-х годов размер помощи на питание для некоторых категорий чернобыльцев, который составляет всего 12 грн. в месяц.

«Социальная помощь должна быть ощутимой и не унижать людей», - отметил Н.АЗАРОВ. При этом он добавил, что получать такую поддержку со стороны государства должны те, кто действительно в ней нуждается.

Н.АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру – министру социальной политики Сергею ТИГИПКО проанализировать перечень социальных выплат, предложить правительству новые подходы к начислению социальной помощи. Премьер-министр отметил, что ожидает конкретных предложений относительно осовременивания механизмов выплат социальной помощи.