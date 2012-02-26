В Одесский порт вместе с бананами приплыл кокаин

Не успели одесские правоохранители отчитаться о задержании крупной партии кокаина, который прятали в ананасах, как в Одессу приплыл наркотик в грузе бананов, сообащет "Сегодня".

По данным пресс-центра Госпогранслужбы Украины, фрукты «с секретом» прибыли в Одесский порт на теплоходе «Леди Корчула» под флагом Маршалловых островов. На борту находилось 2500 тонны бананов из Эквадора. Пакет с кокаином был спрятан в раздевалке вентиляционного отсека теплохода.

Как подтвердил предварительный экспресс-анализ, найденное вещество действительно является кокаином. «Наркотик изъят. Ведутся следственные действия», — подытожили в Госпогранслужбе. Общий вес «зелья» составил 20 г.