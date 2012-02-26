За одну ночь в Киеве срубали около сотни деревьев

Прокуратурой Святошинского района Киева возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц ЧП «Энергоинкам Украина», по вине которых в ночь на 25 февраля были снесены зеленые насаждения в сквере имени Василия Стуса на пересечении проспектов Академика Палладина и Победы, 138.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, этими действиями был нанесен ущерб государству на сумму 120 тыс. грн.

На арендованном ЧП «Энергоинкам Украина» участке площадью 0,4 га без разрешительных документов были снесены 84 дерева.

Дело возбуждено согласно ч. 2 ст. 365-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий).