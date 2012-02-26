Отчим решил перевоспитать 8-летнего пасынка пытками

Белозерский районный суд Херсонской области приговорил к 3 годам лишения свободы мужчину, который издевался над 8-летним пасынком.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, 22 августа 2011 года жители одного из сёл Белозерского района обратились в опорный пункт по охране общественного порядка и сообщили, что в одной из семей отчим постоянно избивает своего несовершеннолетнего пасынка.

Во время проверки информация подтвердилась. Участкового, который приходил навестить семью, обеспокоило здоровье старшего из троих детей, 8-летнего мальчика. На руках ребенка милиционер заметил многочисленные кровавые следы, на ногах были ссадины, мальчик не мог ходить и жаловался на сильные боли в руках. Участковый инспектор милиции немедленно вызвал "скорую" и мальчика госпитализировали. У ребенка диагностировали разрыв сухожилий, травматические повреждения нервов, что привело к нарушению функций костей.

26-летнего главу семьи вызвали в райотдел, где он рассказал о «воспитании» пасынка. Оказывается, мужчина побоями хотел отучить пасынка выносить из дома деньги. Якобы ребенок прогуливал школу, не хотел учиться, плохо себя вел и не поддавался воспитанию. По словам отчима, разговоры не влияли на ребенка. Поэтому он решил пытками перевоспитать его. Вечером мужчина затащил мальчика в гараж. Связал его руки веревками, привязал к балке потолка, а к ногам привязал сумку, наполненную пшеницей. В таком подвешенном положении ребенок провисел до утра, все время плача и прося его отвязать. Родная мать тоже не могла убедить мужа пожалеть сына. Ночью женщина пришла в гараж и дала сыну воды. Утром отчим отвязал парня и надеялся, что никто об этом не узнает. Но стоны ребенка услышали соседи.

По факту истязаний ребенка были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение» и ч.1 ст.127 УК Украины «Пытки».

После длительного курса лечения мальчика поместили в санаторий на реабилитацию. Но даже через 2 месяца, когда работники криминальной милиции по делам детей УМВД приехали навестить мальчика в санаторий, ребенок все еще не мог держать в руках предметы. Мать школьника лишили родительских прав, поэтому после полного выздоровления мальчика поместят в приют.

Во время судебного заседания отчим утверждал, что раскаивается в содеянном, обещал, что будет искать подход к ребенку, но раскаяние не помогло ему избежать ответственности, отметили Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области.