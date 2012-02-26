В Донецкой области умерли 473 ребенка в возрасте до года

В Донецкой области в прошлом 2011 году умерли 473 ребенка в возрасте до одного года.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в Донецком регионе младенческая смертность, хотя и начала снижаться, остается значительно выше среднего показателя по Украине.

Так, всего в 2011 году в области умерли 473 ребенка в возрасте до одного года, что составило 11,4 случая на 1 тыс. родившихся живыми против 12 случаев в 2010 году (в среднем по стране этот показатель составляет – 9,1 случая).

Кроме того, статистики также констатировали, что в 2011 году в регионе было зарегистрировано 305 мертворожденных.

Общее число родившихся в 2011 году в Донецкой области составило 41,7 тыс. человек, что по сравнению с предыдущим годом больше на 1,1%, но на 3,8% меньше, чем в 2009 году, и на 6% меньше по сравнению с 2008 годом.

В облстатуправлении также сообщили, что матери, родившие малышей в 2011 году в Донецкой области были в возрасте от 14 до 49 лет, отцы – от 16 до 74 лет. Средний возраст матери при рождении ребенка составил 27 лет, а при рождении первого ребенка – 24,5 года.