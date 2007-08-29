Одно из семи чудес Украины - «Херсонес» - нуждается в поддержке государства

Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - одно из семи чудес Украины - нуждается в поддержке на государственном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня директор заповедника Леонид МАРЧЕНКО во время встречи возглавляемого им коллектива с председателем Севастопольской городской государственной администрации Сергеем КУНИЦЫНЫМ.

По его словам, для сохранения уникального археологического ансамбля разработана специальная программа, которая еще в прошлом году получила одобрение и поддержку практически всех руководителей министерств и ведомств, за исключением одного из бывших министров экономики. Именно из-за этого, добавил он, программа "забуксовала".

В то же время, как сказал Л.МАРЧЕНКО, ее отсутствие сдерживает появление решения ЮНЕСКО о включении заповедника в список памятников мирового наследия и не позволяет решать неотложные вопросы сохранения Херсонесского городища. По его словам, в первую очередь речь идет об укреплении береговой полосы Херсонеса. По оценке директора, на проведение таких работ необходимо до 200 млн. грн.

Как отметил Л.МАРЧЕНКО, ежегодно море "съедает" часть исторических памятников, несколько кварталов древнего Херсонеса уже под водой.

Директор заповедника также отметил необходимость решения городским советом «земельного вопроса». По его словам, лишь в Севастополе сохранились древние хоры - античные сельскохозяйственные усадьбы, и если эти земли угодят под "дерибан", то навсегда будут утрачены уникальные памятники античности.

Эти слова подтвердил и присутствующий на встрече начальник городского управления земельных ресурсов Игорь СИЗОВ. По его словам, в горсовет Севастополя еще в 2006 году были переданы документы на утверждение за заповедником большинства земельных участков из запланированных 400 га земли, однако решение до сих пор не принято.

Как сказал в свою очередь С.КУНИЦЫН, исполнительная власть города полностью поддерживает инициативы руководства заповедника. "Мы не должны перейти ту грань, после которой памятник мирового значения, одно из семи чудес Украины, может рассыпаться на куски", - сказал он.

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ сегодня на пресс-конференции в Севастополе сказал, что сейчас «ни у Херсонеса нет средств, ни у нас для того, чтобы провести соответствующие работы (создать на территории заповедника Археологический парк - УНИАН). Поэтому, добавил он, сегодня ни одно решение городского совета не принимается без согласования с заповедником, но, как добавил он, «кто будет отвечать за эту территорию?».

В то же время, сказал В.САРАТОВ, «есть полное желание поддерживать Херсонес». Председатель горсовета пообещал, что к этому вопросу представительская власть города вернется после досрочных парламентских выборов.