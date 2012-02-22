В Киеве состоялось заседание Священного синода УПЦ МП

В Киеве состоялось заседание Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата под председательством митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (САВВИНА).

Как сообщает официальный сайт УПЦ МП, заседание состоялось в 49-м корпусе Святой Успенской Киево-Печерской Лавры.

Согласно Уставу об управлении УПЦ, заседание Священного Синода прошло под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода митрополита Одесского и Измаильского АГАФАНГЕЛА.

В заседании приняли участие: митрополит Луганский и Алчевский ИОАННИКИЙ, митрополит Черновицкий и Буковинский АНУФРИЙ, митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛЛАРИОН, митрополит Вышгородский и Чернобыльский ПАВЕЛ, митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ, митрополит Черкасский и Каневский СОФРОНИЙ, архиепископ Хустский и Виноградовский МАРК, архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский АЛЕКСАНДР, архиепископ Черниговский и Новгород-Сиверский АМВРОСИЙ, епископ Бердянский и Приморский ЕЛИСЕЙ, епископ Житомирский и Новоград-Волынский НИКОДИМ.

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Как сообщал УНИАН, газета «КоммерсантЪ-Украина» писала, что митрополит УПЦ МП ВЛАДИМИР отменил проведение назначенного на 20 февраля заседания Священного Синода.

По данным издания, инициатором созыва синода стал старейший по хиротонии (возведению в сан) иерарх церкви митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (САВВИН).

"Созыв Священного синода, согласно уставу об управлении Украинской православной церковью, находится исключительно в компетенции предстоятеля УПЦ МП или ее местоблюстителя", – говорится в письме митрополита ВЛАДИМИРА.

По данным «КоммерсантЪ», письмо митрополита ВЛАДИМИРА было размещено не на официальном сайте УПЦ МП, а на сайте религиозно-информационной службы Украины. Это вызвало возмущение сторонников митрополита АГАФАНГЕЛА, которые назвали публикацию документов, предназначенных для внутреннего пользования, "провокацией".

Газета писала, что отмена предстоятелем заседания могла стать одной из самых скандальных за всю историю УПЦ МП. В соответствии с его повесткой дня, часть архиереев планировала предложить создать медицинскую комиссию, которая бы обследовала митрополита ВЛАДИМИРА и определила его дееспособность. Как известно, глава УПЦ МП находится на стационарном лечении со 2 ноября прошлого года. Его диагноз не разглашается.

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Священный Синод УПЦ МП принял решение о замене главного редактора официального сайта церкви.

Как сообщает официальный сайт УПЦ МП, Синод принял решение уволить Преосвященного Александра (ДРАБИНКО), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии, личного секретаря митрополита Вдадимира с должности руководителя Отдела внешних церковных связей УПЦ и с должности главного редактора официального сайта церкви.

Другим решением Синода А.ДРАБИНКО выведен из состава постоянных членов Священного Синода УПЦ.

Руководителем Отдела внешних церковных связей УПЦ МП Синод решил назначить Преосвященного АНТОНИЯ, архиепископа Бориспольского, викария Киевской Митрополии, Ректора КДА и С., а главным редактором официального сайта Церкви - протоиерея Георгия КОВАЛЕНКО с подчинением его деятельности Управляющему делами УПЦ.