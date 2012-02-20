Задержан грабитель ювелирного магазина

В Черновцах задержан грабитель, который совершил разбойное нападение на ювелирный магазин.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, вечером 19 февраля к правоохранителям обратилась продавец магазина, расположенного в центре Черновцов. Женщина рассказала, что в торговый зал, который специализируется на продаже дизайнерских украшений и ювелирных изделий, зашел мужчина с закрытым лицом.

Угрожая расправой, он замахнулся на нее кирпичом, потом разбил витрину и похитил 19 золотых цепочек. После этого злоумышленник выбежал из магазина и скрылся.

По «горячим следам» правоохранители задержали грабителя на центральном автовокзале, когда тот уже сидел в автобусе, который должен был отправляться по маршруту «Черновцы-Киев».

После задержания было установлено, что 36-летний злоумышленник - житель Киева. За день до совершения нападения он со своей сожительницей приехал в Черновцы. Поселившись в одном из отелей города, пара поссорилась, после чего женщина в тот же день уехала в Киев. Мужчина же остался один и без денег.

Находясь в центре города, он зашел в магазин с ювелирными изделиями, осмотрел помещение и вышел. Во второй раз он зашел уже с кирпичом, который спрятал под курткой.

После совершения ограбления киевлянин сел в такси, чтобы быстрее доехать до автовокзала, где и был задержан.

Общая стоимость похищенных золотых изделий составляет 57 тыс. гривен. Все они уже возвращены владельцу.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, отметили в УМВД.