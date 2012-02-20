В Киеве налоговый инспектор погорел на взятке

В Киеве за взяточничество задержан главный налоговый инспектор одной из районных ГНИ в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Установлено, что налоговый инспектор, действуя преднамеренно, из корыстных побуждений, предложил предпринимателю передать ему денежные средства в размере 3 тыс. дол. за влияние на принятие решения служебными лицами ГНИ относительно выдачи обществу с ограниченной ответственностью свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.

По получении денежных средств главный налоговый инспектор был задержан «на горячем».

Прокуратурой Киева в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. За указанное деяние Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.