Украина попала в топ-20 главных спамеров мира

В рейтинге государств-источников спама Украина по итогам 2011 года заняла 12 место и вошла в топ-20. В процентном соотношении (+2,5%) Украина делит позицию рейтинга с такими странами, как Колумбия и Тайвань.

Лидер 2010 года — США (-9,24%), по итогам прошлого года даже не вошли в первую десятку рейтинга. Аналогичным образом изменились и позиции России (-2,8%), которая переместилась с 3-й на 9-ю строчку.

На вершине пьедестала обосновалась Индия (+4%), прежде занимавшая второе место. Далее за ней следуют Бразилия (+3,4%) и Индонезия (+5,15%), поднявшиеся с 5-й и 16-й позиции соответственно.

Региональное распределение источников спама, напротив, не претерпело существенных изменений, и больше всего почтового мусора по-прежнему распространяется с территории государств Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.

Напомним, в 2010 году Украина попала в первую тройку стран, «замеченных» в рассылке спама, в октябре, уступая по объему спамерских рассылок только России — 1 место и Индии — 2 место.

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