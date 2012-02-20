Предприниматели столичного рынка «Юность» придут бастовать на Банковую

Завтра, 21 февраля, в 10 утра предприниматели столичного рынка «Юность», где сегодня прошел демонтаж, намерены идти бастовать под Администрацию Президента.

Как сообщает газета «Сегодня», они уже заручились поддержкой других рынков.

Как отмечает издание, в 6 утра несколько автобусов с представителями КП «Киевблагоустройство» приехали сносить торговые точки. Также на место прибыло большое количество сотрудников милиции. Перекрыли и часть дороги, из-за чего некоторые маршрутки были вынуждены менять свой маршрут.

В результате потасовки несколько предпринимателей потеряли сознание, а одному из них сломали руку. Чтобы разогнать людей, милиция применила огнетушители, сообщает газета. Под снос должны пойти все 163 рабочих места.

«Согласно предписанию прокуратуры Киева и решению комиссии КГГА по вопросам размещения МАФов, на рынке «Юность» на перекрестке ул. Миропольской и Шолом-Алейхема коммунальные службы начали демонтаж незаконных торговых точек. Милиция обеспечивала охрану порядка. За мелкое хулиганство задержали и доставили в райотдел 3 человек», - отметили в милиции Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, демонтировали крытые торговые сооружения ООО “Ливадия Групп” возле столичного рынка “Юность”, которые расположены на распределительной полосе на пересечении улиц Шолом Алейхема и Братиславской.

Соответствующее решение принято во исполнение предписания прокуратуры Киева и требований КП “Водоканал”, поскольку временные торговые сооружения расположены на водоводе 1200 мм и вообще не имеют разрешительной документации на размещение.