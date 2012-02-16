Начался сбор денег на памятник Бандере

В Ровенской области начался сбор средств на сооружение памятника Степану Бандере.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН член инициативной группы по сооружению монументу, депутат областного совета Степан МОЛЧАН.

По его словам, бюст планируется установить до конца года в районном центре Здолбунов. Местная власть с этой целью уже выделила земельный участок.

Проектно-сметная документация, по подсчетам авторов идеи, будет стоить 24 тысячи гривен. За несколько последних дней после объявления о сборе средств на сооружение будущего памятника инициаторы собрали 2 тысячи гривен.