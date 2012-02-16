В городах Украины отметили День памяти погибших в Афганистане

В Донецке к 23-й годовщине вывода войск из Афганистана председатель облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ вручил автомобили, бытовую технику, денежную помощь воинам-интернационалистам и семьям погибших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

В сообщении отмечается, что по инициативе А.ШИШАЦКОГО для воинов-афганцев были приобретены три автомобиля Daewoo Lanos, 32 холодильника, 16 стиральных машин, 51 телевизор, 8 газовых печей и другие бытовые товары. Обладателями подаренных автомобилей стали инвалиды войны в Афганистане.

Подаренные автомобили были произведены на ЗАО «ЗАЗ» по спецзаказу для участников боевых действий с ограниченными физическими возможностями. Подаренная бытовая техника - производства донецких предприятий.

В пресс-службе объяснили, что все подарки для воинов-интернационалистов были приобретены не за бюджетные, а за спонсорские деньги. «На просьбу губернатора откликнулись не равнодушные граждане, депутаты облсовета разных созывов от Партии регионов», - отметили в ОГА.

Поздравляя воинов-афганцев, А.ШИШАЦКИЙ подчеркнул, что «можно много рассуждать о той войне, но я точно знаю, что мы должны делать - мы должны помнить о героизме, мужестве, силе духа наших парней, ушедших защищать не свою Родину, но с честью выполнивших свой воинский долг до конца».

Губернатор напомнил, что сегодня воины-интернационалисты «нуждаются в социальной защите» и заверил, что «сегодняшняя акция – это только начало большой совместной работы».

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15 февраляя во Львове состоялись мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий на территориях других государств и 23-й годовщины вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан.

Около тысячи ветеранов-афганцев и участников боевых действий прошли пешим ходом по центральным улицам города к памятному знаку “Гражданам Львовщины, павшим в Афганистане в 1979-1989 годах”, сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Минобороны Украины (г. Львов).

По дороге участники марша возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

В то же время традиционного эскорта боевой техники (в прошлые годы колонну воинов-афганцев всегда сопровождал БТР-80) не было.

По словам председателя Львовской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана Михаила МАГЕРОВСКОГО, разрешение на участие боевой машины в торжественном шествии ветеранов-афганцев не подписали в Киеве. Однако в этот раз воины-афганцы шагали по городу в сопровождении военного оркестра Академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного и военнослужащих 80-го отдельного аэромобильного полка 13АК.

Торжественное вече по случаю праздника состоялось возле построенного в 1999 году памятного знака «Гражданам Львовщины, павшим в Афганистане в 1979-1989 гг.». После возложения венков и цветов к памятному знаку все присутствующие почтили павших соотечественников минутой молчания. В их честь был произведен салют из стрелкового оружия.

После выполнения военных ритуалов перед присутствующими выступили заместитель председателя Львовского ОГА Михаил ЯНКОВСКИЙ, управляющий делами Львовского облсовета Евгений ЗАХАРЕВИЧ и заместитель Львовского городского головы Василий КОСИВ. Также присутствовали начальник Академии Сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного генерал-лейтенант Павел ТКАЧУК и начальник штаба – первый заместитель командующего Западного оперативного командования генерал-майор Виктор ГАНУЩАК, военный прокурор Западного региона генерал-майор юстиции Павел БОГУЦКИЙ.

В свою очередь М.МАГЕРОВСКИЙ отметил, что сейчас на территории Львовской области проживает около 4 тыс. участников боевых действий в Афганистане, из которых 224 имеют инвалидность в связи с ранениями во время боевых действий или заболеваниями, связанными с исполнением интернационального воинского долга. Еще три тысячи львовян и жителей области исполняли воинский долг во время других локальных вооруженных конфликтов. Более 100 человек и сейчас продолжают службу в подразделениях Вооруженных сил Украины и других силовых структурах.

Официальная часть празднования завершилась прохождением торжественным маршем роты почетного караула Академии Сухопутных войск и подразделения военнослужащих 80-го отдельного аэромобильного полка 13АК.

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В Луганске в 23-ю годовщину вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан чествовали участников боевых действий в Афганистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, в митинге-реквиеме приняли участие руководители области и областного центра, представители ветеранских организаций, родственники погибших в Афганистане офицеров и солдат.

«Сегодняшний день для нас не праздник, а день памяти и глубокой скорби. Война в Афганистане – особая страница в нашей истории, и какой бы горькой она не была – она наша», –сказал губернатор Владимир ПРИСТЮК.

Он поблагодарил ветеранов за активную общественную позицию, за заботу о семьях погибших соратников, за то, что они занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

В память о погибших воинах секретарь Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Василий СОМИК провел богослужение.

Более 8 тыс. жителей Луганской области служили в Афганистане, 162 из них погибли.

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В Луцке состоялись мероприятия по случаю 23-й годовщины вывода войск из Афганистана.

В торжественном собрании приняли участие ветераны Афганистана, представители власти, духовенства, общественности, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

Участникам боевых действий и активистам областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана вручены знаки отличия ОГА и денежные вознаграждения.

Мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий в Афганистане завершились траурным митингом на Мемориале Вечной славы. Присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и почтили их память минутой молчания.

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В Харькове по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 23-й годовщины вывода войск из Афганистана у Мемориального комплекса погибшим в Республике Афганистан состоялись молебен и возложение цветов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в мероприятии приняли участие председатель ОГА Михаил ДОБКИН, председатель облсовета Сергей ЧЕРНОВ, Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС, заместители губернатора Василий ХОМА и Евгений САВИН.

М.ДОБКИН отметил, что памяти военнослужащих, погибших на территории других государств, сегодня уделяется надлежащее внимание со стороны всех органов власти.

«Я хочу обратиться ко всем, кто вместе с нами пришел сегодня почтить память тех людей, которые в далеких 80-х и 70-х годах прошлого века, выполняя приказ Родины, боролись на чужой земле и защищали интересы когда-то мощного государства. В 1989 году 15 февраля вышли последние представители войск Советского союза из Афганистана. Тем самым была поставлена точка в той страшной войне, которая забирала жизни совсем еще юных ребят из Советского Союза в далеком географически Афганистане. Мне очень приятно, что через много лет сегодня в этот парк приходят люди, отдают дань памяти и уважения тем, кто не вернулся, и тем, кто сегодня вспоминает своих боевых товарищей», - сказал М.ДОБКИН.

Также в возложении цветов и молебне приняли участие духовенство, представители общественных организаций, воины-интернационалисты, семьи и родственники погибших.

В Малом зале Дома советов состоится торжественный прием для воинов-афганцев и участников локальных войн.

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В Ивано-Франковске состоялось вече-реквием по случаю 23-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, вече-реквием состоялось в парке Воинов-интернационалистов возле памятника погибшим в Афанистане прикарпатцам.

Священники отслужили панихиду по погибшим. Руководители области и города, ветераны, родственники погибших возложили венки и цветы к памятнику.

Председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК поздравил всех участников боевых действий, которые остались в живых, со «вторым днем рождения», потому что они вышли из «ада этой страшной войны». «Никакие слова не помогут по утраченным сыновьям в войне, - сказал губернатор. – Поэтому власть постоянно должна помогать как ветеранам, так и родственникам погибших».

Председатель областного совета Александр СЫЧ назвал эту войну жестокой, «не нашей и не нужной». «Государство каждому из участников войны должно помочь, - сказал он. – Вы уже герои, потому что выжили в этой войне. Вечная память тем, кто погиб».

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС выразил надежду, что Украинское государство сделает все, чтобы украинские солдаты никогда не воевали в чужих странах. «Благодарю всех за активную гражданскую позицию, за то, что не даете покоя власти», - заметил он.

По словам председателя областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана Юрия КУПЧИЯ, боевые действия «сильно подорвали здоровье людей и сегодня медицинское обеспечение ветеранов - это самая болезненная проблема. Также остается открытой проблема обеспечения жильем ветеранов войны».

Чествования ветеранов-афганцев состоялись во всех городах и райцентрах Прикарпатья.

Справка УНИАН. В Афганистане служило 3,5 тыс. прикарпатцев. 84 погибли, один пропал без вести и 440 умерли от ран. Сейчас на учете в областном Союзе ветеранов Афганистана - 2889 ветеранов, свыше 350 - инвалиды.

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В Севастополе мемориальные мероприятия, посвященные Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, начались панихидой по погибшим в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, панихида прошла в Свято-Владимирском соборе города.

После этого состоялся ритуал торжественного возложения цветов к Вечному огню у мемориальной стены «Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах». Программа мероприятий предусматривает также шествие боевых действий от площади Нахимова до сквера воинов-интернационалистов, которое закончится возложением цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, в штабе украинских ВМС состоялась встреча членов военного совета флота с военнослужащими и работниками ВСУ - участниками боевых действий на территории других государств.

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В Тернополе почтили участников боевых действий на территории других государств.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге-реквиеме возле памятного знака в парке Национального возрождения приняли участие представители областной и городской властей, общественных организаций, духовенство.

После окончания молебна представители власти и общественности возложили цветы к памятнику.

«Сегодня мы вспоминаем наших земляков, на долю которых выпало исполнять свой гражданский и воинский долг в «горячих точках» планеты. А также тех из них, кто навечно остался молодым в памяти друзей и родных, не вернувшись живым в родительский дом. Склоняем головы перед ними и помним о погибших», – сказал председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

Он отметил, что в первую очередь сегодня следует вспомнить воинов, погибших в Афганистане, откуда не вернулось 46 жителей области.

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По случаю 23-й годовщины вывода войск бывшего СССР с территории Афганистана в помещении Кировоградской облгосадминистрации состоялись торжества, во время которых воины-интернационалисты и губернатор Сергей ЛАРИН обменялись наградами и знаками отличиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской ОГА.

Председатель облгосадминистрации поблагодарил солдат, офицеров, рядовых за выполненную воинскую присягу. С.ЛАРИН отметил, что в декабре прошлого года облгосадминистрация и областной совет подписали соглашение с областной организацией Украинского союза ветеранов Афганистана с целью усиления социальной защиты воинов-интернационалистов.

«Мы взяли на себя обязательство улучшить качество медицинского и транспортного обслуживания афганцев, и я хотел бы, чтобы вы были контролерами выполнения этого соглашения», - обратился к присутствующим губернатор.

Он также сообщил, что областная власть возьмет на себя финансовые расходы по подготовке книги памяти к 25-й годовщине вывода войск из Афганистана.

В ходе встречи ветераны военных действий получили почетные грамоты и благодарности от Кировоградской облгосадминистрации и облсовета. С.ЛАРИНУ вручили от областной организации союза ветеранов Афганистана специальный знак «За заслуги» ІІІ степени и от областного военкомата - юбилейную медаль.

Также сегодня в Кировограде состоялось торжественное шествие от центральной площади города к памятнику воинам-интернационалистам с участием представителей власти, военнослужащих, студенческой и ученической молодежи.

По состоянию на начало 2012 года на учете в Кировоградском областном военном комиссариате находится 4 тыс. 378 участников боевых действий на территории других государств, из них 3 тыс. 129 ветеранов Афганистана.

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В Хмельницком руководство города и области, представители общественности вместе с ветеранами боевых действий в Афганистане приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику павшим в Афганистане и других локальных войнах.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Хмельницкой облгосадминистрации Василия ЯДУХИ, “вопрос социальной защиты ветеранов Афганистана и воинов интернационалистов является одним из приоритетов социальной политики Президента Украины”.

Секретарь Хмельницкого городского совета Валерий ЛЕСКОВ отметил, что в прошлом году городскому союзу ветеранов Афганистана из бюджета областного центра выделено 10 тыс. грн. Такая же сумма выделена и в этом году.

Он также сказал, что за счет средств государственного бюджета приобретена трехкомнатная квартира для инвалида первой группы, участника боевых действий в Афганистане Ивана ПАРАЩУКА.

В этот же день в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого прошла панихида по погибшим воинам-интернационалистам.

Сейчас в области проживает более 3 тыс. ветеранов боевых действий в Афганистане.

За период пребывания Вооруженных Сил СССР на территории Афганистана в составе спецконтингента прошли службу более 4 тыс. жителей Хмельницкой области. В боевых действиях на территории Афганистана погибли 109 подолян, 2 пропали без вести.

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15 февраля в Житомире состоялся митинг по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии возле памятного знака погибшим воинам-афганцам «Черный тюльпан» приняли руководители области и города, воины-афганцы, семьи погибших в Афганистане, общественность, военные.

Участники митинга возложили цветы к памятному знаку.

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В Чернигове прошли мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 23-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, утром на городском кладбище Яцево прошла церемония возложения цветов к могилам погибших в Афганистане черниговцев.

Позже в центре города неподалёку от памятника воинам-интернационалистам прошел митинг-реквием, в котором приняли участие свыше 500 ветеранов боевых действий на территории других стран, воинов-миротворцев, членов их семей, а также представителей органов власти.

В церемонии возложения цветов к памятнику погибшим в Афганистане приняли участие председатель облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО, председатель областного совета Анатолий МЕЛЬНИК, Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, который возглавляет областное отделение Украинского Союза ветеранов Афганистана.

В своем выступлении В.ХОМЕНКО подчеркнул, что областная власть уделяет надлежащее внимание вопросам социальной защиты воинов-интернационалистов, особенно семьям, чьи родные погибли в Афганистане. «В этом году члены семей погибших в Афганистане будут получать материальную помощь. Для этого в областном бюджете предусмотрено 140 тыс. грн.», - сказал губернатор.

А.СОКОЛОВ заметил, что чтить память побратимов всегда было делом чести для Украинского Союза ветеранов Афганистана, его областных и районных организаций. «В Черниговской области на помещениях школ, других учебных заведений, где учились воины-интернационалисты, которые погибли во время войны, уже установлено 42 мемориальных доски. Также открыто 11 памятников и памятных знаков», - подчеркнул он.

Сегодня в Черниговской области проживает свыше 3 тысяч воинов-афганцев. С войны не вернулись домой (погибли или пропали без вести) 115 уроженцев Черниговской области.