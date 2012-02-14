Огрызко пугает еще карамельной, трубной и авиа-войной с Росией

Украина нужна России для создания нового Евразийского союза.

Такое мнение в ходе заседания круглого стола в Институте Горшенина выразил экс-министр иностранных дел Украины, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Владимир ОГРЫЗКО, сообщает пресс-служба партии.

По словам политика, Россия в экономической сфере в отношении Украины ведет себя некорректно, преследуя свои интеграционные интересы. «Россия все больше затягивает экономическую петлю, которая давит на экономику Украину все сильнее», - считает В.ОГРЫЗКО.

Он заметил, что Россия делает все, чтобы втянуть Украину в Таможенный союз и, в дальнейшем, в ЕврАзЭС. «Именно поэтому Россия продолжает давить на Украину с помощью торговых войн», - считает В.ОГРЫЗКО. При этом, по его словам, в Москве никак не поймут, что Украина уже сделала свой европейский выбор.

«Сырная война» - лишь одно из последствий политики России по привлечению Украины в свои интеграционные проекты, отметил В.ОГРЫЗКО.

«Поэтому можно ожидать все новых и новых подобных «войн». Сегодня - сырная, а завтра - карамельная, потом - трубная, авиастроительная. Все это делается для давления на Украину с целью привлечения в Таможенный союз, и в дальнейшем наша страна может потерять экономическую и политическую независимость», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.