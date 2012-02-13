Пьяный депутат разбил патрульное авто и угрожал уволить гаишников

Нелегким оказалось патрулирование инспекторов ДПС Пустомытовского районного отделения ГАИ Львовской области в ночь на 13 февраля. За время несения службы им пришлось и догонять автомобиль, и задерживать нетрезвых беглецов, а еще – выслушивать от одного из них угрозы и «защищать» свое патрульное авто от уничтожения.

Об этом ЗИКу сообщили в пресс-службе ГАИ во Львовской области.

В частности, инспекторы ГАИ во время несения службы останавливали автомобиль «ВАЗ-21099», характер движения которого вызвал подозрение в способности водителя управлять данным транспортным средством.

На требование об остановке, которое подавалась жезлом и свистком в сопровождении проблесковых маячков синего и красного цветов, автомобиль не остановился. Зато водитель, увеличив скорость, стал убегать. Следуя за данным транспортным средством, инспекторы ГАИ его все-таки остановили, заблокировав проезд.

Как оказалось, за рулем данного транспортного средства был 41-летний житель Львова. Кроме него, в салоне автомобиля находился пассажир, 47-летний житель села Лисиничи.

Во время разговора с водителем было слышно резкий запах алкоголя, а хаотичное и нечеткое произношение свидетельствовали, что он управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В таком же состоянии находился и пассажир остановленного автомобиля. Кроме того, водитель данного авто не имел при себе никаких документов – ни водительского удостоверения, ни регистрационных документов на автомобиль.

Далее инспекторы ГАИ предложили водителю проехать с ними на медицинское объяснение, на что он ответил согласием. Посадив водителя в патрульный автомобиль «ВАЗ-2110», инспекторы ГАИ начали трогаться с места.

Однако, к патрульному авто подбежал другой участник этого правонарушения – пассажир, который до этого стоял рядом с «ВАЗом-21099». Только патрульный автомобиль остановился, нетрезвый пассажир выскочил на капот и стал бить кулаками по ветровому стеклу, разбив его. Также он пинал по переднему левому крылу патрульного автомобиля, нанеся технические повреждения.

Когда инспекторы ГАИ задерживали данного гражданина, он оказал неповиновение, высказывался нецензурной бранью. Кроме того, дергал инспекторов ГАИ за форменную одежду, угрожал им физической расправой и увольнением из органов внутренних дел. Также инспекторам ГАИ мужчина предъявил удостоверение депутата Пустомытовского районного совета, выданное в ноябре 2010 года.

Задержав хулигана, сотрудники ГАИ вызвали представителей следственно-оперативной группы милиции.

После этого водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» были доставлены на медосмотр. В частности, у водителя уровень алкоголя в крови составлял 1,6 промилле.

По данному факту сейчас проводится проверка, которую проводят в прокуратуре Пустомытовского района.