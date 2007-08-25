Районные администрации только мешают: с этим согласны и БЮТ, и НУ-НС, и Регионы

Представители Партии регионов, БЮТ и "Нашей Украины – Народной самообороны" считают необходимым отменить институт областных и районных администраций.

Как пишет сегодня «Зеркало недели», такое мнение высказали в ходе круглого стола, организованного газетой, представители этих трех политических сил: Виктор ТИХОНОВ, Иосиф ВИНСКИЙ и Анатолий МАТВИЕНКО.

Отвечая на вопрос о сохранении президентских администраций, В.ТИХОНОВ, в частности, отметил, что “двоевластия быть не может. На районном уровне полновластным хозяином должен выступать местный совет, который формирует полноценный исполнительный орган».

«Администрация, по крайней мере, в ее нынешнем виде, является структурой абсурдной. У нас в некоторых районах почти год не было глав администраций. Откровенно говоря, никто не заметил их отсутствия», - добавил представитель Партии регионов.

По его мнению, “аналогичная модель должна применяться и на областном уровне. Разница лишь в том, что на уровне области совет должен сам избирать председателя, а на уровне общины это будут делать жители».

Однако, по мнению В.ТИХОНОВА, “по крайней мере, на данном этапе, все же нужно, чтобы существовало что-то наподобие института префектуры. Нужна эффективная система контроля со стороны государства”. “Но контролировать не означает мешать местному самоуправлению или подменивать его”, уверен политик.

И.ВИНСКИЙ также выразил мнение о нецелесообразности существования областных и районных администраций. «Если мы идем в Европу, то должны осознавать, что существование глав районных администраций является абсолютным абсурдом. Подобной должности не должно быть в принципе. Наличие районного начальника означает, что районный совет - декоративный орган. Районные и городские советы должны быть действенными, наделенными правом формировать полноценные исполнительные структуры”, - подчеркнул представитель БЮТ.

При этом, по его мнению, “областных советов не должно быть как таковых. Эти органы безгранично далеки от граждан и их потребностей. Альтернативой должно стать построение эффективного, реального самоуправления на низовом уровне, на уровне города, на уровне общины, которое бы объединяло несколько сел и поселков. Реальную власть следует передать сверху вниз: максимальным объемом функций, полномочий должна быть наделена община, которая должна решать максимальное количество задач и решать львиную долю проблем. Ради этого нужно лишь передать необходимые полномочия, властные и финансовые. Местная община должна непосредственно избирать председателя, который сможет формировать исполком”, - уверен И.ВИНСКИЙ.

В свою очередь А.МАТВИЕНКО заявил, что, «в соответствии с будущими конституционными изменениями, в районах должны быть советы и их исполкомы».

«Однако в заключительных положениях я бы определил переходный этап к укреплению базового уровня. Но со временем никаких администраций там быть не должно: если мы даем возможность самоуправления миллионному городу, то почему не можем дать сорокатысячному району? Но должна быть прочно выстроена логика префектуры, которая может иметь межрайонные представительства с достаточно жесткими полномочиями”, - сказал А.МАТВИЕНКО.

Например, отметил он, “если имеет место нарушение законов, бюджетной дисциплины, то префектура через соответствующие контролирующие органы имеет право ввести даже временное управление и объявить досрочные выборы”.

“Мы должны быть застрахованы от дурака и на районном, и на базовом уровне. Впоследствии мы можем от этого отказаться, но децентрализация, о которой мы говорим, должна произойти контролированно”, - подытожил представитель НУ-НС.