Следователь не явился допрашивать журналиста об испачканных билбордах

Допрос в следственном отделе городской милиции редактора интернет-газеты «Взгляд из Одессы» Игоря СТОЛЯРОВА по поводу публикации об испачканных билбордах Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не состоялся.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонной беседе сообщил сам журналист.

По словам И.СТОЛЯРОВА, он «явился к 11.00, как было написано в повестке, в горУВД, и сообщил постовому при входе в здание, что вызван повесткой на допрос в кабинет №2 к следователю капитану милиции Сергею ЛЫСОМУ».

Дежурный пытался связаться со следователем, однако С.ЛЫСЫЙ не брал трубку служебного телефона.

«После чего я предложил дежурному передать следователю ЛЫСОМУ, что приходил по его вызову, но он отсутствовал на месте в указанное в повестке время», - сообщил И.СТОЛЯРОВ.

Журналист констатировал, что «пока не понял, почему следователь ЛЫСЫЙ сегодня проигнорировал допрос, на который сам же его вызвал. Возможно, определяются какие-то новые незаконные пути получения информации: готовят прослушку телефонов, интернет-сообщений и прочее».

И.СТОЛЯРОВ предположил, то его допрос не состоялся, поскольку ряд региональных и всеукраинских СМИ живо отреагировали на попытку давления правоохранителей на него лично и на интернет-газету. «Я им за это благодарен», - отметил И.СТОЛЯРОВ.

«Также я благодарен Независимому медиа-профсоюзу Украины за поддержку. Только вместе мы можем защититься от беззакония», - говорится в публикации «Взгляда из Одессы».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 января неизвестные испачкали в Одессе красной краской девять билбордов, на которых изображен портрет В.ЯНУКОВИЧА с текстом его новогоднего поздравления. По словам руководителя Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в области Владимира ШАБЛИЕНКО, «начата проверка информации о девяти испорченных билбордах, которые расположены в разных районах города

Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

11 февраля редактор интернет-газеты «Взгляд из Одессы» И.СТОЛЯРОВ получил повестку в милицию для дачи пояснений по факту декабрьской публикации в издании фотоснимков, на которых запечатлены испачканные красной краской билборды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.