Завтра немного потеплеет

Завтра, 14 февраля, синоптики прогнозируют потепление в Украине до 8-10° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 14 февраля по Украине облачно. Снег, в Одесской, Винницкой, Николаевской, а днем и в большинстве центральных областей местами сильный (на западе, а ночью и на востоке местами небольшой снег). Температура ночью - 8-13°, днем - 2-7° мороза, в западных, северных и Винницкой областях ночью - 12-17°, на западе местами - 20-24° мороза, днем - 7-12° мороза.

В Крыму и Приазовье снег и мокрый снег, днем местами с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега; температура ночью - 3-8° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью - около 0°, днем - 2-7° тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с, метели.

По Киевской области облачно. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 7-12° мороза.

По г. Киеву облачно. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - 8-10° мороза.