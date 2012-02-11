Дело "о запачканном Януковиче" возбудил одесский следователь

Редактор интернет-газеты «Взгляд из Одессы» Игорь СТОЛЯРОВ получил повестку в милицию для дачи пояснений по факту январской публикации в издании фотоснимков, на которых запечатлены испачканные красной краской бигборды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил сам И.СТОЛЯРОВ уточнив, что «поводом незаконного вызова для дачи показаний, вероятно, послужил тот факт, что интернет-газета «Взгляд из Одессы» одной из первых опубликовала фотографии измазанных краской бигбордов В.ЯНУКОВИЧА».

«Похоже, что сотрудникам МВД, которые ранее устраивали обыски и задержания лидеров местных оппозиционных партий, теперь велено переключиться на допросы журналистов неподконтрольных нынешней власти изданий», - отметил И.СТОЛЯРОВ.

Причем, подчеркнул известный одесский журналист, «по существу первой в присутствии сотрудника угрозыска начала расспросы о том, кто именно сообщил нашему изданию об измазанных краской бигбордах, кто из фотографов ездил их фотографировать и можно ли с ним встретиться, сотрудница Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в области Ирина ДОЛМАТОВА».

По словам И.СТОЛЯРОВА, это вызвало немалое удивление, в ответ «я известил, что информацию об испачканных краской бигбордах передал в редакции по телефону кто-то из читателей издания, а кто именно не помню. Этот факт был зафиксирован фотокамерой и опубликован - то есть была оперативно исполнена будничная журналистская работа по информированию общественности о скандальном факте. Кстати, не менее оперативно это сделали и фотокорреспонденты других изданий».

Тем не менее «сотрудник уголовного розыска, который продолжил начатый И.ДОЛМАТОВОЙ телефонный разговор, заявив мне, что настаивает на встрече 13 февраля со следователем горУВД», - подчеркнул редактор «Взгляда из Одессы».

И.СТОЛЯРОВ также добавил, что в заключение беседы с сотрудником угрозыска он акцентировал: «никаких дополнительных сведений по этому поводу добавить не смогу. И не стал скрывать, что с учетом последних событий утратил прежнее доверие к работникам милиции и не имеет особого желания с ней общаться».

В итоге, сказал редактор издания «Взгляда из Одессы», сотрудник милиции явился с повесткой к моим родителям, по адресу моей прописки, предупредив, что в случае неявки к следователю меня доставят туда принудительно».

«Причем в повестке не указано, в качестве кого меня беспочвенно приглашают в милицию - свидетеля или обвиняемого», - подытожил И.СТОЛЯРОВ, отметив, что «это особый знак для одесских журналистов: никогда ранее публикация в СМИ тех или иных фотоматериалов не вызывала такой реакции у силовиков».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 января неизвестные испачкали в Одессе красной краской девять бигбордов, на которых изображен В.ЯНУКОВИЧ с текстом новогоднего поздравления. По словам руководителя Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в области Владимира ШАБЛИЕНКО, «начата проверка информации о девяти испорченных билбордах, которые расположены в разных районах города

Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.