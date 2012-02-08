Начальник колонии получил три года за тепловозный двигатель

В Луганской области суд приговорил начальника одной из исправительных колонии к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за получение взятки в 15 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Луганской области, в течение трех лет ему запрещено занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций.

Подполковник вымогал незаконное вознаграждение от частного предпринимателя за заключение договора купли-продажи тепловозного двигателя, который находился на балансе колонии, а также за его беспрепятственный вывоз за пределы пенитенциарного учреждения.

13 июля 2011 года начальник колонии был задержан при получении взятки.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.