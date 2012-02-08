Украина участвует в Минской книжной выставке

В Беларуси торжественно открылась 19-я Минская международная книжная выставка-ярмарка.Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, на торжественной церемонии открытия 19-го форума министр информации Беларуси Олег ПРОЛЕСКОВСКИЙ отметил, что совместные усилия участников Минской международной книжной выставки-ярмарки будут способствовать развитию взаимопонимания между странами.

Украинская экспозиция разместилась рядом со стендом почетного гостя выставки - Боливарианской Республики Венесуэлы.

Как сказал директор Книжной палаты Украины им. Ивана Федорова профессор Николай ШЕВЧЕНКО, Украина на этом форуме представлена очень хорошо.

«Во-первых, значительно увеличился ассортимент изданий, причем очень улучшилось их качество. А во-вторых, тут появились редкие книги, которых раньше не было. Это, в частности, «Грюнвальдская битва» и роскошное издание «Кобзаря» в обложке из натуральной кожи, в котором впервые помещены произведения из сборника 1864 года», - сказал Н.ШЕВЧЕНКО.

Также впервые на выставке широко представлена картографическая продукция, а харьковское издательство «Фолио» выставило чрезвычайно широкий ассортимент своих книг, в частности, прекрасную серию из около 30 миниатюрных книг, сказал он.

«Одним словом, будут довольны самые прихотливые книголюбы», - подчеркнул Н.ШЕВЧЕНКО.

В свою очередь, посол Украины в Беларуси Виктор ТИХОНОВ отметил, что интерес к выставке такой большой, что возле стендов, особенно украинского, не протолкнуться.

Справка УНИАН. 2012 год в Беларуси объявлен Годом книги, утвержден республиканский план мероприятий по его проведению. Минская выставка - одно из крупнейших и наиболее значимых мероприятий, запланированных на 2012 год.