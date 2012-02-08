В Одессе строители стадиона перекрыли улицу, требуя зарплат

В Одессе около 50 строителей, работавших на реконструкции стадиона «Черноморец», перекрыли Пантелеймоновскую улицу в знак протеста против невыплаты им зарплат компанией-подрядчиком.

Как передает корреспондент УНИАН, рабочие двигаются непрерывной цепочкой по пешеходному переходу на Пантелеймоновской, рядом с рынком «Новый Привоз». Участники акции протеста настаивают, что не видят иного способа заставить компанию рассчитаться с каждым из них за многие месяцы работы.

«Пока мы трудились на реконструкции «Черноморца», - сказал УНИАН один из рабочих, - нас уверяли, что расчеты по зарплате произведут по сдаче объекта. Мы терпели с августа и продолжали работать. Но вот футбольную арену с участием Президента ЯНУКОВИЧА открыли, а обещанных денег никто из нас так и не получил. Так что на этот шаг пошли от отчаяния».

«Иного выхода, как перекрыть центральную магистраль, чтобы нас заметили, не осталось, - добавил другой участник акции. - Ведь многие, рассчитывая на выплату долгов по зарплатам, залезли в долговую кабалу. Помните, в сентябре строитель-должник банка свел счеты с жизнью, не выдержав «пресса» со стороны так называемых «выбивал». Так это тоже был один из нас».

Участники акции не реагируют на уговоры водителей, а также звуки клаксонов автомобилей, образовавших в центре Одессы заторы.

Инспекторы ГАИ только отслеживают ситуацию, объясняя это тем, что «эти пешеходы пользуются дырами в законодательстве, непрерывно переходя дорогу по пешеходному переходу». «Нам остается лишь уговаривать их пропускать общественный транспорт», - разъяснил один из сотрудников ГАИ.