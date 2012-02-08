В Майкрософт обещают Киеву $0,5 млрд, если придавит каждого 10-го «пирата»

В Украине пиратство процветает и имеет тенденцию к росту.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал юридический представитель Adobe Systems INC в Украине Павел МИКОЛЮК в ходе круглого стола «Соблюдение авторских прав: пережиток прошлого или признак цивилизованного общества?» в Институте Горшенина.

По его словам, в Украине законодательство позволяет правообладателям защищать свои права, в том числе существует административная и уголовная ответственность за распространение нелицензионного контента.

«Другое дело, что это живет параллельно с реалиями, которые есть в Украине. И тот уровень пиратства, который есть на сегодняшний день… - к примеру, в сфере ІТ он составляет 85%, и этот уровень за последние три года не падает, а наоборот, имеет тенденцию к его увеличению, - говорит о том, что параллельно с законодательством живет большая пиратская среда, которая не подвергается воздействию со стороны правоохранительных органов», - отметил П.МИКОЛЮК. При этом, по его словам, уровень пиратства с продукцией его компании ADOBE в Украине составляет 95%.

По мнению П.МИКОЛЮКА, решению этой проблемы мешает и неготовность украинского общества. «Последний пример с сайтом Ex.ua показал, что общество категорически не готово воспринимать нормальные правила игры, выписанные в законе», - подчеркнул он.

Поэтому представитель компании, выпускающей компьютерные программы, считает, что проблему нужно решать комплексно, и не только в сфере изменений в законодательство..

Как сказала директор корпоративных коммуникаций и социальных программ "Майкрософт Украина" Янина КЛЮЧКОВСКАЯ, одна из IT-компаний подсчитала, что если за четыре года снизить уровень пиратства в Украине хотя бы на 10%, то это принесет стране полмиллиарда долларов инвестиций. Она выразила сожаление, что в украинском правительстве не проводят такие подсчеты и не предпринимают соответствующих шагов, чтобы достичь таких результатов.

Я.КЛЮЧКОВСКАЯ напомнила, что "Майкросфот" инвестирует 9 миллиардов долларов в год на разработку новых технологий. «Ясно, что нам хочется эти инвестиции защищать. В постиндустриальном обществе имеет стоимость не только исполнение идеи, но и сама идея. Действительно, законодательство в сфере интеллектуального права несовершенно. Тем не менее, если мы с ним не согласны, мы должны его обсуждать и вносить изменения на законодательном уровне. То, что законодательство кому-то не нравится, не повод воровать. Когда пиратов защищают представители высших эшелонов власти, нас это удивляет", - заявила Я.КЛЮЧКОВСКАЯ.