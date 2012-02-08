В Ровеньках над мэрией поднимут красное знамя

Сегодня на сессии депутаты Ровеньковского городского совета (Луганская область) единогласно приняли решение о поднятии красного знамени Победы над зданием горсовета 17 февраля, в день освобождения города от фашистских захватчиков.

Об этом УНИАН сообщил секретарь горкома КПУ Василий ЛУГАНСКИЙ.

«Депутаты-коммунисты решили поддержать северодонецких коллег, которые первыми настояли на праздновании этой даты под красным знаменем. Мы предложили включить в повестку дня данный вопрос, его рассмотрели и приняли положительное решение», – сказал В.ЛУГАНСКИЙ.

«По всей видимости, люди уже уходят от «помаранчевого тумана», начинают понимать, что все предыдущие обещания и предлагаемые тогда же ценности были ложными. Сегодня жители региона осознали, что не может быть ничего ценнее, чем жизни, которые отдали наши предки за будущее своих потомков и, не задумываясь, шли на смерть ради нас с вами. Почтить их память, вывесив знамя Победы, это самое малое, что мы обязаны сделать сегодня», – считает коммунист.