Спасатели МЧС эвакуируют людей с дунайских островов

На совместном совещании руководства Килийского района и Главного управления МЧС Украины в Одесской области принято решение об эвакуации 24 жителей дунайских островов, которые находятся на расстоянии 12-15 км от городка Вилково.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Одесской области.

«Подготовка к эвакуации людей вызвана резким ухудшением погоды в южных районах Одесщины. Для выполнения этой задачи руководством Управления МЧС в Винницкой области направлен в Вилково экипаж аэроглиссера МАРС-700», - сказано в сообщении.

В свою очередь, управление МЧС Украины в Одесской области направило в город Вилково 7 передвижных электростанций для обеспечения работы больницы, водозабора, школы и детского сада, которые обесточены из-за повреждений на линиях электропередач, вызванных сильным ветром.