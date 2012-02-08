Шантаж в Донецке: за украденные номера с автомобилей требуют деньги

В Донецке злоумышленники похитили государственные номера с 19 автомобилей и требуют выкуп у их владельцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

6 февраля в Кировский райотдел милиции Донецка обратились жители микрорайона Широкий с заявлениями о краже государственных номеров с их личного автотранспорта, и таких обращений – 19.

С места происшествия были изъяты записки, оставленные злоумышленниками на автомобилях потерпевших. В них говорится, что для того, чтобы вернуть номера, владельцам машин нужно через электронные терминалы оплаты перечислить на указанный счет по 500 грн. Похитители угрожают, что если в течение двух суток оплата не поступит, номер продадут «для преступных дел».

По данному факту проводится проверка, о результатах которой пока не сообщается. Сегодня истекает срок, указанный шантажистами.