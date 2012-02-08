Однокомнатная квартира в Киеве стоит как остров

Цены на квартиры в Киеве часто превышают стоимость квартир в других европейских городах. Продав однокомнатную квартиру в спальном районе Киева, можно даже приобрести остров. Например, остров Гатун на Панаме площадью 3 тыс. кв м продавался всего за 30 тыс. долларов.

За средства, полученные от продажи небольшой квартиры на окраине Киева, можно купить такую же в Восточном Берлине (за 30-40 тыс. евро). Квартиру в центральной части Берлина можно купить по цене квартиры в Киеве возле метро. Трехкомнатную в центре можно найти за 100 тыс. евро, а двухкомнатная будет стоить около 60-70 тыс. евро.

До кризиса стоимость квартир в Киеве практически догнала по ценам Париж. Так на ул. Владимирской квадратный метр жилья стоил 6-8 тыс. долларов. А на Елисейских полях 1 кв м продавался за 7-9 тыс. долларов. В среднем однокомнатная студио будет стоить от 80 тыс. евро.

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