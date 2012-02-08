В Днепропетровске горел центральный рынок «Озерка», погибших и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины со ссылкой на Главное управление МЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре на рынке «Озерка» поступило вчера в 17.21.

В 18.35 бойцы МЧС ликвидировали пожар. Всего было задействовано 9 пожарно-спасательных отделений.

Огнем были повреждены 8 двусторонних павильонов на площади 48 кв.м.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.