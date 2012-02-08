Путин разрешил перенести генконсульство Украины в Сибирь

Генеральное консульство Украины из Владивостока будет перенесено в Новосибирск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Рекомендовать правительству Новосибирской области выделить в установленном порядке для Генерального консульства Украины в городе Новосибирске служебное и жилое помещения на условиях аренды или приобретения Украинской Стороной в собственность, а также решать другие организационные вопросы, связанные с размещением Генерального консульства», - говорится в документе.

В консульский округ войдут территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов: Республика Алтай, Бурятия, Якутия, Тыва, Хакасия, а также Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край; Амурская, Иркутская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская, Омская, Сахалинская и Томская области, Еврейская автономная область и Чукотская автономная область.

МИД России поручено в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Украиной.

Как сообщал УНИАН, на данный момент на территории РФ, кроме Владивостока, генконсульства Украины работают в Санкт-Петербурге, Тюмени и Ростове-на-Дону. 14 февраля планируется открытие генконсульства Украины в Нижнем Новгороде.

20 января 2011 года в интервью УНИАН посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО отметил, что во время своей рабочей поездки в Новосибирск убедился, что в этом городе необходимо открыть генконсульство.

«Новосибирск – это центр федерального округа, который имеет сообщение практически со всеми уголками мира, здесь сконцентрирована украинская диаспора – есть несколько мощных организаций» - добавил В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, открытие генконсульства позволит расширить региональные связи, поскольку сделать это без постоянного присутствия намного тяжелее.